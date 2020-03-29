Ученые объяснили, как сырые овощи влияют на микрофлору кишечника





В процессе проведения эксперимента ученые разделили испытуемых на две группы. Представителей первой кормили только сырыми овощами, а второй – только вареными. Специалисты исследовали качество крови добровольцев. Оказалось, что у тех, кто питался сырыми продуктами, ухудшился процесс всасывания витаминов и переваривания пищи. Эти показатели приводят к тому, что угнетается иммунитет и возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом.Результаты исследования показали, что добровольцы, которые питались вареными овощами, не страдали от повышенного метеоризма. Обычно эта проблема касается любителей сырых продуктов. Кроме этого, качество крови у них было значительно лучше.