В РФ появился дефицитный товар стоимостью 500 тысяч рублей
Первый вице-президент общественной организации "Российский союз инженеров" (РСИ) Иван Андриевский недавно сообщил в интервью новостному ресурсу Радио Sputnik, что список дефицитных в стране товаров пополнился еще одной позицией. Таковой стал тепловизор, цена которого достигает 500 тысяч рублей.
Такой спрос на данный эксклюзивный товар обусловлен желанием многих работодателей в условиях пандемии коронавируса обеспечить наличие тепловизоров в служебных помещениях и офисах. Аппарат позволяет идентифицировать наличие повышенной температуры тела у человека до начала рабочего дня и направить его к медикам своевременно. С другой стороны, по словам эксперта, количество единиц тепловизоров на рынке не является большим и не рассчитано на такое обширное распространение пандемии, как сейчас. "Можно сказать, что на всех желающих тепловизоров точно не хватит", - пояснил свою мысль Андриевский.
Специалист подчеркнул, что товар слишком быстро раскупается в стране, что может породить его нехватку для целевых потребителей - медицинских учреждений. Поэтому он полагает, что государству лучше реквизировать тепловизоры из продажи и целенаправленно обеспечивать ими медиков. Об этом сообщает интернет-портал Ren.tv.
Такой спрос на данный эксклюзивный товар обусловлен желанием многих работодателей в условиях пандемии коронавируса обеспечить наличие тепловизоров в служебных помещениях и офисах. Аппарат позволяет идентифицировать наличие повышенной температуры тела у человека до начала рабочего дня и направить его к медикам своевременно. С другой стороны, по словам эксперта, количество единиц тепловизоров на рынке не является большим и не рассчитано на такое обширное распространение пандемии, как сейчас. "Можно сказать, что на всех желающих тепловизоров точно не хватит", - пояснил свою мысль Андриевский.
Специалист подчеркнул, что товар слишком быстро раскупается в стране, что может породить его нехватку для целевых потребителей - медицинских учреждений. Поэтому он полагает, что государству лучше реквизировать тепловизоры из продажи и целенаправленно обеспечивать ими медиков. Об этом сообщает интернет-портал Ren.tv.