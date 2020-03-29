В США из-за коронавируса умер грудной ребенок





До недавнего времени в США преимущественно встречались смерти от коронавируса среди пожилых граждан и тех, кто страдал хроническими недугами. Скончавшийся от инфекции младенец в Чикаго стал первым грудным ребенком, который погиб от заражения COVID-19. Согласно заявлению Нгози Эзике, стоящей во главе HHS штата Иллинойс, сейчас выясняются все обстоятельства этой смерти.Согласно официальным данным, около 85% летальных случаев приходится на пожилое население. Согласно данным DXY и BNO, в США по состоянию на 29 марта зафиксированы около 124 тысяч случаев заражения коронавирусом.