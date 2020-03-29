Руководство «Дома-2» сделало предложение звезде проекта Евгении Феофилактовой





Недавно в интернете возникли слухи о скором возвращении в периметр Антона Гусева и Виктории Романец. Как выяснилось, вернуться в проект может и бывшая жена Антона. По утверждениям комментаторов в сети, организаторы уже сделали такое приложение Евгении Феофилактовой.Создатели телестройки не сомневаются, что Евгения окажет очень положительное влияние на рейтинги проекта. Также она там сможет заняться поисками нового мужа. Не является секретом, что после того, как Евгения и Антон расстались, девушка не сумела вновь устроить свою личную жизнь.На данный момент неизвестно, согласилась ли Феофилактова на сделанное заманчивое предложение, но многие участники «Дом-2» уже планируют завести близкое знакомство с красивой эффектной девушкой.Комментаторы же в социальных сетях выражают негодование по поводу такой инициативы. Они опасаются, что Евгения должна будет привезти на шоу своего сына, а ему явно не стоит появляться среди участников проекта.