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Звезды российского шоу-бизнеса рассказали, как должны выглядеть женщины на карантине

У россиян впереди неделя карантина, которая может затянуться на неопределенное время из-за пандемии. Звезды шоу-бизнеса рассказали, как должны на карантине выглядеть женщины, и призвали прекрасную половину человечества не расслабляться.

Звезды российского шоу-бизнеса рассказали, как должны выглядеть женщины на карантине


По словам Влада Соколовского, длительный карантин стоит превратить со своей половинкой в игру. Например, женщины могут вечером иногда удивлять мужчин своими преображениями, чтобы домашний образ не надоел обоим. Певец попросил, чтобы девушки не забывали о своем внешнем виде и всегда выглядели опрятно.

Прохор Шаляпин также думает, что самоизоляция – это не время для расслабления. Музыкант заявил, что «нужно выглядеть каждый раз как в последний день своей жизни». По словам артиста, ему достаточно видеть свою возлюбленную в приятном халате и со свежим видом, при этом, макияж дома наносить не обязательно. Его полностью поддержал Иосиф Пригожин, который убежден, что «женщину нужно любить без косметики и при свете». Время карантина продюсер предлагает использовать для того, чтобы кожа артистов отдохнула от грима.

Свое мнение высказала и женская половина. Например, Эвелина Бледанс делает легкий мейкап, так как иногда выходит в прямые эфиры к своим фолловерам. На карантине артистка разрешает себе наряжаться, так как смена образа поднимает ей настроение. Виктория Боня не отказалась от макияжа по то же причине, а дома предпочитает носить спортивные костюмы и стильные джинсы.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:36

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