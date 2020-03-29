Звезды российского шоу-бизнеса рассказали, как должны выглядеть женщины на карантине

По словам Влада Соколовского, длительный карантин стоит превратить со своей половинкой в игру. Например, женщины могут вечером иногда удивлять мужчин своими преображениями, чтобы домашний образ не надоел обоим. Певец попросил, чтобы девушки не забывали о своем внешнем виде и всегда выглядели опрятно.Прохор Шаляпин также думает, что самоизоляция – это не время для расслабления. Музыкант заявил, что «нужно выглядеть каждый раз как в последний день своей жизни». По словам артиста, ему достаточно видеть свою возлюбленную в приятном халате и со свежим видом, при этом, макияж дома наносить не обязательно. Его полностью поддержал Иосиф Пригожин, который убежден, что «женщину нужно любить без косметики и при свете». Время карантина продюсер предлагает использовать для того, чтобы кожа артистов отдохнула от грима.Свое мнение высказала и женская половина. Например, Эвелина Бледанс делает легкий мейкап, так как иногда выходит в прямые эфиры к своим фолловерам. На карантине артистка разрешает себе наряжаться, так как смена образа поднимает ей настроение. Виктория Боня не отказалась от макияжа по то же причине, а дома предпочитает носить спортивные костюмы и стильные джинсы.