АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

«Меня разрывает!»: Лариса Гузеева выругалась в адрес гуляющих по улице москвичей

Лариса Гузеева приехала в столицу по своим делам, однако пришла в бешенство после того, как увидела гуляющих по улице москвичей. Телеведущая не стеснялась в выражениях, пытаясь воззвать к их совести.
«Меня разрывает!»: Лариса Гузеева выругалась в адрес гуляющих по улице москвичей

Знаменитость проезжала по центру города на автомобиле и ее удивило количество людей, нарушающих самоизоляцию. Как сказала Лариса Гузеева, на дороге яблоку негде было упасть. Поведение россиян привело в ярость сваху, о чем она гневно высказалась в новой публикации на странице в Instagram. По словам звезды программы «Давай поженимся!», на улице гуляли дети и пожилые люди несмотря на то, что сейчас это опасно. Также актриса добавила, что если москвичам не нравится жить, они могут «убиться о стену». По признанию артистки, ей тоже тяжело находиться дома во время карантина и искать развлечения, но она не ведет себя так безответственно по отношению к другим.

Поклонники поддержали ведущую, отметив, что их пугает бесстрашие соотечественников. При этом нашлись и те юзеры, кто поинтересовался у Гузеевой, что она сама делала на улице в тот момент. Как отметила актриса, она направлялась на работу, так как не может не посещать съёмки.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:29

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты перечислили признаки скорой поломки…
Внук Инны Макаровой Иван Бурляев опроверг существование многомиллионного наследства…
Жители Италии из-за карантина остались без еды и…
В РФ появился дефицитный товар стоимостью 500 тысяч…
Дмитрий Дибров в годовщину свадьбы подарил супруге…
Ученые объяснили, как сырые овощи влияют на микрофлору…
Руководство «Дома-2» сделало предложение звезде проекта Евгении…
В США из-за коронавируса умер грудной…
Звезды российского шоу-бизнеса рассказали, как должны выглядеть женщины на…
«Меня разрывает!»: Лариса Гузеева выругалась в адрес гуляющих по улице…
Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о пике пандемии коронавируса в…
Пригожин и Валерия решили посетить онлайн-концерт в масках и…
Китайские медики рассказали, как правильно промывать нос для профилактики и защиты от…
Анастасию Овечкину возмущают москвичи, которые игнорируют…
Александр Зацепин рассказал о давнем конфликте с Аллой…
Елена Малышева негативно относится к сторонникам…
Ученые установили, при какой температуре активизируется…
Анастасия Заворотнюк помогла дочери Анне справиться со страхом во время переезда в…
WSJ: Из-за пандемии в США в свободной продаже нет…
Биографы рассказали, чем занимались известные писатели во время…
Ученые: Найденный в Нью-Мехико “пернатый” динозавр развивал скорость гепарда во время…
Медики предупредили, что продолжительные полеты в космос могут привести к потере…
Наталья Варлей исполнила хит из “Кавказской пленницы” в честь дня рождения…
Певец Пупо поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с…
Тренер «Локомотива» Юрий Семин пожелал выздоровления Льву…
Бразильская певица Габриэлла да Силва опровергла слухи о флирте с…
«Любимые светлые кудри»: Анна Нетребко выразила желание изменить цвет…
РФ полностью закроет свои границы из-за…
Просмотреть все новости