«Меня разрывает!»: Лариса Гузеева выругалась в адрес гуляющих по улице москвичей
Лариса Гузеева приехала в столицу по своим делам, однако пришла в бешенство после того, как увидела гуляющих по улице москвичей. Телеведущая не стеснялась в выражениях, пытаясь воззвать к их совести.
Знаменитость проезжала по центру города на автомобиле и ее удивило количество людей, нарушающих самоизоляцию. Как сказала Лариса Гузеева, на дороге яблоку негде было упасть. Поведение россиян привело в ярость сваху, о чем она гневно высказалась в новой публикации на странице в Instagram. По словам звезды программы «Давай поженимся!», на улице гуляли дети и пожилые люди несмотря на то, что сейчас это опасно. Также актриса добавила, что если москвичам не нравится жить, они могут «убиться о стену». По признанию артистки, ей тоже тяжело находиться дома во время карантина и искать развлечения, но она не ведет себя так безответственно по отношению к другим.
Поклонники поддержали ведущую, отметив, что их пугает бесстрашие соотечественников. При этом нашлись и те юзеры, кто поинтересовался у Гузеевой, что она сама делала на улице в тот момент. Как отметила актриса, она направлялась на работу, так как не может не посещать съёмки.
Знаменитость проезжала по центру города на автомобиле и ее удивило количество людей, нарушающих самоизоляцию. Как сказала Лариса Гузеева, на дороге яблоку негде было упасть. Поведение россиян привело в ярость сваху, о чем она гневно высказалась в новой публикации на странице в Instagram. По словам звезды программы «Давай поженимся!», на улице гуляли дети и пожилые люди несмотря на то, что сейчас это опасно. Также актриса добавила, что если москвичам не нравится жить, они могут «убиться о стену». По признанию артистки, ей тоже тяжело находиться дома во время карантина и искать развлечения, но она не ведет себя так безответственно по отношению к другим.
Поклонники поддержали ведущую, отметив, что их пугает бесстрашие соотечественников. При этом нашлись и те юзеры, кто поинтересовался у Гузеевой, что она сама делала на улице в тот момент. Как отметила актриса, она направлялась на работу, так как не может не посещать съёмки.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:29