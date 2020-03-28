Певец Пупо поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Известный под сценическим именем Пупо артист Энцо Гинацци озвучил свою благодарность российским медикам за помощь родной для него Италии в противодействии коронавирусу. Слова благодарности артиста передает в Facebook официальная страница консульства РФ в Милане.
Артист спел русский хит под названием “Есть только миг” в оригинале из киноленты “Земля Санникова”. Представляя других итальянцев, Гинацци выразил слова благодарности “российским братьям” за большую помощь в сложное время. После признания в любви России артист сыграл на фортепиано и спел. Звезда добавил с уверенностью, что россияне “в беде бы не бросили”.
Италия стала эпицентром пандемии COVID-19 на территории Европы, в связи с чем на помощь РФ выделила несколько военных воздушных судов с предназначенным для диагностики недуга необходимым оборудованием, а также вирусологами. Это произошло после того, как Рим получил отказ в помощи от Евросоюза.
Артист спел русский хит под названием “Есть только миг” в оригинале из киноленты “Земля Санникова”. Представляя других итальянцев, Гинацци выразил слова благодарности “российским братьям” за большую помощь в сложное время. После признания в любви России артист сыграл на фортепиано и спел. Звезда добавил с уверенностью, что россияне “в беде бы не бросили”.
Италия стала эпицентром пандемии COVID-19 на территории Европы, в связи с чем на помощь РФ выделила несколько военных воздушных судов с предназначенным для диагностики недуга необходимым оборудованием, а также вирусологами. Это произошло после того, как Рим получил отказ в помощи от Евросоюза.
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#pupo #enzoghinazzi #пупо #grazie #спасибо #russia #Россия #italia Я хотел поблагодарить русских друзей и братьев за огромную помощь которую вы оказываете моей Италии и нам, итальянцам, в эти сложные моменты. Я был просто уверен что российские братья не бросили бы нас в беде. Спасибо от Пупо и спасибо от всей Италии
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:30