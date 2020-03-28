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Певец Пупо поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Известный под сценическим именем Пупо артист Энцо Гинацци озвучил свою благодарность российским медикам за помощь родной для него Италии в противодействии коронавирусу. Слова благодарности артиста передает в Facebook официальная страница консульства РФ в Милане.

Артист спел русский хит под названием “Есть только миг” в оригинале из киноленты “Земля Санникова”. Представляя других итальянцев, Гинацци выразил слова благодарности “российским братьям” за большую помощь в сложное время. После признания в любви России артист сыграл на фортепиано и спел. Звезда добавил с уверенностью, что россияне “в беде бы не бросили”.

Италия стала эпицентром пандемии COVID-19 на территории Европы, в связи с чем на помощь РФ выделила несколько военных воздушных судов с предназначенным для диагностики недуга необходимым оборудованием, а также вирусологами. Это произошло после того, как Рим получил отказ в помощи от Евросоюза.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:30

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