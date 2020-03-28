Певец Пупо поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Артист спел русский хит под названием “Есть только миг” в оригинале из киноленты “Земля Санникова”. Представляя других итальянцев, Гинацци выразил слова благодарности “российским братьям” за большую помощь в сложное время. После признания в любви России артист сыграл на фортепиано и спел. Звезда добавил с уверенностью, что россияне “в беде бы не бросили”.Италия стала эпицентром пандемии COVID-19 на территории Европы, в связи с чем на помощь РФ выделила несколько военных воздушных судов с предназначенным для диагностики недуга необходимым оборудованием, а также вирусологами. Это произошло после того, как Рим получил отказ в помощи от Евросоюза.