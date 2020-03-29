Китайские медики рассказали, как правильно промывать нос для профилактики и защиты от вируса





Для предохранения от COVID-19 недостаточно носить медицинскую маску, необходимо периодически промывать носоглотку. Пазухи являются входом для воздушных потоков, в полости носа удерживается грязь благодаря волосяному покрову, имеются также складки слизистой оболочки, в которых скапливаются вирусы и пыль. Промывание носа следует проводить ежедневно после возвращения домой. При выполнении названной процедуры вода должна попадать в одну из ноздрей. То же следует проделать и с другой ноздрёй, тщательно промыв пазуху. Рекомендуется использовать кипячёную жидкость, температура при этом должна быть тёплой. Следует помнить, что слишком горячая или холодная жидкость раздражает слизистую оболочку, вызывая определённый дискомфорт.В качестве ополаскивателя нужно использовать солёную воду или физиологический раствор, приобретенный в аптеке. Нельзя применять вату, так как возможно раздражение слизистой оболочки, наряду с этим повышается риск появления в пазухе инородных тел.