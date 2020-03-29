Китайские медики рассказали, как правильно промывать нос для профилактики и защиты от вируса
Китайские медики рассказали, как следует правильно промывать нос для профилактики. Рекомендации специалистов помогут защититься от заражения коронавирусом.
Для предохранения от COVID-19 недостаточно носить медицинскую маску, необходимо периодически промывать носоглотку. Пазухи являются входом для воздушных потоков, в полости носа удерживается грязь благодаря волосяному покрову, имеются также складки слизистой оболочки, в которых скапливаются вирусы и пыль. Промывание носа следует проводить ежедневно после возвращения домой. При выполнении названной процедуры вода должна попадать в одну из ноздрей. То же следует проделать и с другой ноздрёй, тщательно промыв пазуху. Рекомендуется использовать кипячёную жидкость, температура при этом должна быть тёплой. Следует помнить, что слишком горячая или холодная жидкость раздражает слизистую оболочку, вызывая определённый дискомфорт.
В качестве ополаскивателя нужно использовать солёную воду или физиологический раствор, приобретенный в аптеке. Нельзя применять вату, так как возможно раздражение слизистой оболочки, наряду с этим повышается риск появления в пазухе инородных тел.
Для предохранения от COVID-19 недостаточно носить медицинскую маску, необходимо периодически промывать носоглотку. Пазухи являются входом для воздушных потоков, в полости носа удерживается грязь благодаря волосяному покрову, имеются также складки слизистой оболочки, в которых скапливаются вирусы и пыль. Промывание носа следует проводить ежедневно после возвращения домой. При выполнении названной процедуры вода должна попадать в одну из ноздрей. То же следует проделать и с другой ноздрёй, тщательно промыв пазуху. Рекомендуется использовать кипячёную жидкость, температура при этом должна быть тёплой. Следует помнить, что слишком горячая или холодная жидкость раздражает слизистую оболочку, вызывая определённый дискомфорт.
В качестве ополаскивателя нужно использовать солёную воду или физиологический раствор, приобретенный в аптеке. Нельзя применять вату, так как возможно раздражение слизистой оболочки, наряду с этим повышается риск появления в пазухе инородных тел.
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 07:06