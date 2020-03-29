Александр Зацепин рассказал о давнем конфликте с Аллой Пугачевой

Скандал произошел тогда, когда они работали над картиной «Женщина, которая поет». Алла Пугачева убедила композитора, что она исполнит песни некоего Бориса Горбоноса. Александр Зацепин пошел на это, но позже выяснилось, что за этим псевдонимом скрывалась сама Примадонна. Музыкант этот обман перенес болезненно и перестал с ней общаться. Гость программы признался, что как женщина певица его не интересовала, но как артистка – очень ему нравилась.Также по поводу сотрудничества Пугачевой и Зацепина высказался Александр Стефанович. Деятель искусств часто привозил певицу на квартиру к композитору и ждал, пока они запишут песни. В тот период приехал журналист из Германии, который попросил артистку снять сюжет в ее апартаментах. Но, привести в свое скромное жилье Примадонна его не могла, поэтому попросила Александра Зацепина снять видео в его квартире. Когда включилась камера, певица вошла в роль и начала показывать «свое» жилье, а супругу композитора, которая попала в кадр, она представила как свою домработницу.