АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Александр Зацепин рассказал о давнем конфликте с Аллой Пугачевой

Во время съемок программы «Привет, Андрей!» композитор Александр Зацепин вспомнил о своем давнем конфликте с Аллой Пугачевой. По словам 94-летнего музыканта, они никогда не были друзьями, но обман со стороны Примадонны стал для него ударом.

Александр Зацепин рассказал о давнем конфликте с Аллой Пугачевой


Скандал произошел тогда, когда они работали над картиной «Женщина, которая поет». Алла Пугачева убедила композитора, что она исполнит песни некоего Бориса Горбоноса. Александр Зацепин пошел на это, но позже выяснилось, что за этим псевдонимом скрывалась сама Примадонна. Музыкант этот обман перенес болезненно и перестал с ней общаться. Гость программы признался, что как женщина певица его не интересовала, но как артистка – очень ему нравилась.

Также по поводу сотрудничества Пугачевой и Зацепина высказался Александр Стефанович. Деятель искусств часто привозил певицу на квартиру к композитору и ждал, пока они запишут песни. В тот период приехал журналист из Германии, который попросил артистку снять сюжет в ее апартаментах. Но, привести в свое скромное жилье Примадонна его не могла, поэтому попросила Александра Зацепина снять видео в его квартире. Когда включилась камера, певица вошла в роль и начала показывать «свое» жилье, а супругу композитора, которая попала в кадр, она представила как свою домработницу.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты перечислили признаки скорой поломки…
Внук Инны Макаровой Иван Бурляев опроверг существование многомиллионного наследства…
Жители Италии из-за карантина остались без еды и…
В РФ появился дефицитный товар стоимостью 500 тысяч…
Дмитрий Дибров в годовщину свадьбы подарил супруге…
Ученые объяснили, как сырые овощи влияют на микрофлору…
Руководство «Дома-2» сделало предложение звезде проекта Евгении…
В США из-за коронавируса умер грудной…
Звезды российского шоу-бизнеса рассказали, как должны выглядеть женщины на…
«Меня разрывает!»: Лариса Гузеева выругалась в адрес гуляющих по улице…
Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о пике пандемии коронавируса в…
Пригожин и Валерия решили посетить онлайн-концерт в масках и…
Китайские медики рассказали, как правильно промывать нос для профилактики и защиты от…
Анастасию Овечкину возмущают москвичи, которые игнорируют…
Александр Зацепин рассказал о давнем конфликте с Аллой…
Елена Малышева негативно относится к сторонникам…
Ученые установили, при какой температуре активизируется…
Анастасия Заворотнюк помогла дочери Анне справиться со страхом во время переезда в…
WSJ: Из-за пандемии в США в свободной продаже нет…
Биографы рассказали, чем занимались известные писатели во время…
Ученые: Найденный в Нью-Мехико “пернатый” динозавр развивал скорость гепарда во время…
Медики предупредили, что продолжительные полеты в космос могут привести к потере…
Наталья Варлей исполнила хит из “Кавказской пленницы” в честь дня рождения…
Певец Пупо поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с…
Тренер «Локомотива» Юрий Семин пожелал выздоровления Льву…
Бразильская певица Габриэлла да Силва опровергла слухи о флирте с…
«Любимые светлые кудри»: Анна Нетребко выразила желание изменить цвет…
РФ полностью закроет свои границы из-за…
Просмотреть все новости