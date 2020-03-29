Ученые установили, при какой температуре активизируется коронавирус





По словам исследователей, при комнатной температуре коронавирусная инфекция живет неделю. Ученые обрабатывали вирус на протяжении получаса при 56°C, в результате чего он не был обнаружен. Такие же результаты показала обработка в течение пяти минут, но при температуре 70°C.По словам Алекса Чина, руководителя исследования, на поверхности масок COVID-19 может жить около недели. Ученые призвали обязательно обрабатывать средства медзащиты, пользуясь хлорсодержащими веществами. Исследователи по рекомендации ВОЗ проанализировали длительность пребывания частиц коронавируса на почтовых коробках. Оказалось, что на отправлениях жизнеспособность вируса составляет 24 часа. Поэтому в условиях пандемии в мире услуги почтовой службы являются не такими уж безопасными.Вероятность подхватить вирус через печатную продукцию достаточно низкая. На газетах и бумаге для печати COVID-19 остается не более трех часов. Если любые поверхности обработать дезинфицирующим средством, то вирус погибнет через пять минут.