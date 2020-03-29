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Елена Малышева негативно относится к сторонникам бодипозитива

Елена Малышева критично отозвалась о сторонниках бодипозитива. Телеведущая считает это движение оправданием людей с избыточным весом, которые попросту ленятся похудеть.
Елена Малышева негативно относится к сторонникам бодипозитива

Автор шоу “А поговорить?” Ирина Шихан поинтересовалась у Елены Малышевой, что она думает о бодипозитиве. Оказалось, что телеведущая негативно относится к данному движению, поскольку не понимает, зачем полные люди находят оправдания своему пристрастию к еде. При этом она не отрицает, что в некоторых случаях полнота оправдана, например, когда у человека в силу ограниченных возможностей нет шанса осуществить задуманное. Однако большинство примкнувших к данному течению граждан она считает ленивыми и “пошлыми”, поскольку они открыто признаются в том, то постоянно едят и не делают ничего, чтобы это исправить.

Елена Малышева заставляет своих сотрудников, имеющих лишний вес, постоянно проходить обследования, поскольку жир часто становится причиной недугов. При этом телеведущая никогда бы не стала обвинять в полноте незнакомых ей людей. Недавно она открыла курс похудения для желающих, которые хотят сбросить лишний вес во время карантина.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:00

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