Елена Малышева негативно относится к сторонникам бодипозитива

Автор шоу “А поговорить?” Ирина Шихан поинтересовалась у Елены Малышевой, что она думает о бодипозитиве. Оказалось, что телеведущая негативно относится к данному движению, поскольку не понимает, зачем полные люди находят оправдания своему пристрастию к еде. При этом она не отрицает, что в некоторых случаях полнота оправдана, например, когда у человека в силу ограниченных возможностей нет шанса осуществить задуманное. Однако большинство примкнувших к данному течению граждан она считает ленивыми и “пошлыми”, поскольку они открыто признаются в том, то постоянно едят и не делают ничего, чтобы это исправить.Елена Малышева заставляет своих сотрудников, имеющих лишний вес, постоянно проходить обследования, поскольку жир часто становится причиной недугов. При этом телеведущая никогда бы не стала обвинять в полноте незнакомых ей людей. Недавно она открыла курс похудения для желающих, которые хотят сбросить лишний вес во время карантина.