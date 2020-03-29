WSJ: Из-за пандемии в США в свободной продаже нет золота





Как сообщается, дилеры на данный момент распродали практически все запасы золота. Банкиры столкнулись с тем, что в США дефицит монет и слитков. Например, банк Credit Suisse, который занимается отливом золота с 1856 года, попросил клиентов ближайшую неделю не звонить им по поводу его приобретения. Представители финансовых учреждений пытались исправить ситуацию, обратившись к монетному двору Канады за помощью. Но они тоже не могут удовлетворить спрос, так как многие работники находятся на карантине.Американский золотой резерв хранят в штате Кентукки на базе под названием Форт-Нокс. Также значительные запасы сосредоточены в Нью-Йорке в Федеральном резервном банке. Золото в страну доставляли на самолетах, но объем партии в сейфах был не более пяти тонн из-за дорогостоящей страховки на случай возможной катастрофы, а во время коронавирусной инфекции пассажирских перевозок практически нет.