АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

WSJ: Из-за пандемии в США в свободной продаже нет золота

Издание WSJ сообщило о том, что в США наблюдается дефицит золота. Из-за вируса COVID-19 драгметалла нет в свободной продаже.

WSJ: Из-за пандемии в США в свободной продаже нет золота


Как сообщается, дилеры на данный момент распродали практически все запасы золота. Банкиры столкнулись с тем, что в США дефицит монет и слитков. Например, банк Credit Suisse, который занимается отливом золота с 1856 года, попросил клиентов ближайшую неделю не звонить им по поводу его приобретения. Представители финансовых учреждений пытались исправить ситуацию, обратившись к монетному двору Канады за помощью. Но они тоже не могут удовлетворить спрос, так как многие работники находятся на карантине.

Американский золотой резерв хранят в штате Кентукки на базе под названием Форт-Нокс. Также значительные запасы сосредоточены в Нью-Йорке в Федеральном резервном банке. Золото в страну доставляли на самолетах, но объем партии в сейфах был не более пяти тонн из-за дорогостоящей страховки на случай возможной катастрофы, а во время коронавирусной инфекции пассажирских перевозок практически нет.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
WSJ: Из-за пандемии в США в свободной продаже нет…
Биографы рассказали, чем занимались известные писатели во время…
Ученые: Найденный в Нью-Мехико “пернатый” динозавр развивал скорость гепарда во время…
Медики предупредили, что продолжительные полеты в космос могут привести к потере…
Наталья Варлей исполнила хит из “Кавказской пленницы” в честь дня рождения…
Певец Пупо поблагодарил Россию за помощь Италии в борьбе с…
Тренер «Локомотива» Юрий Семин пожелал выздоровления Льву…
Бразильская певица Габриэлла да Силва опровергла слухи о флирте с…
«Любимые светлые кудри»: Анна Нетребко выразила желание изменить цвет…
РФ полностью закроет свои границы из-за…
СМИ: Налоговая заморозила счета принадлежащих ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой…
Сергей Лазарев показал, как сын Никита учит разговаривать годовалую…
«Я не чувствую себя виноватой»: Дана Борисова не переживает по поводу романа с мужем Алёны…
Диетолог Сьюзан Дир назвала полезные свойства кожуры…
Только Китай обладает гиперзвуковым оружием по версии издания…
Кирилл Емельянов может заплатить 50 тысяч рублей штрафа за нападение на медика и…
Жители Казани решили проигнорировать призыв Владимира Путина о…
Стас Пьеха возмущен поведением домработницы бабушки на…
Пользователи MacBook Air жалуются на стирание антибликового покрытия с…
Дочь Игоря Крутого Александра станцевала перед камерой в провокационном…
Власти РФ утвердили список нужных товаров первой необходимости в период…
Певица Лолита о свободе в личной жизни: «Любовнику Мадонны 23 года, и она…
В РФ ученые создали уникальный аппарат для…
«Работа у них тяжелая - рожей торговать»: Максим Галкин раскритиковал жалующихся на усталость…
В Сети раскрыты характеристики нового смартфона Samsung Galaxy…
«Летай, моя девочка»: Лариса Гузеева поздравила дочь Ольгу Бухарову с…
Эксперты предрекают дефицит презервативов в мире и их…
Ученые обнаружили “отпечатки” событий из жизни при изучении “годовых колец”…
Просмотреть все новости