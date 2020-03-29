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Ученые: Найденный в Нью-Мехико “пернатый” динозавр развивал скорость гепарда во время охоты

Найденный в Нью-Мехико “пернатый” динозавр мог развивать скорость гепарда во время охоты. К такому выводу ученые пришли после анализа строения кистей и стопы, а также длинного хвоста.

Останки данного вида динозавров были обнаружены в Нью-Мехико в 2008 году, а ученые отнесли его к родственникам велоцирапторов. Найденный ящер мог развивать огромную скорость, несмотря на небольшие размеры около метра в высоту. Особенность строения хвостов обеспечивала особям маневренность, что способствовало охоте. Они развивали скорость гепарда на открытой местности. Области прикрепления мышцы и сухожилия на стопе показывают, что динеобеллятор обладал большей силой захвата, чем ближайшие его родственники.

Палеонтолог Стивен Ясински предположил, что этот вид питался мелкими животными, а также более крупными динозаврами. Он также мог организовывать вместе с сородичами загонную охоту, преследуя дичь крупных размеров. На останках найденного динозавра имеются следы ран на ребрах, что свидетельствует о наличие схваток между особями этого вида за еду или самку.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:00

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