Боб Дилан спел об убийстве Джона Кеннеди в первой за восемь лет композиции Murder Most Foul





О выходе композиции Боб Дилан сообщил, опубликовав соответствующий пост в своём Twitter-аккаунте. Певец выразил благодарность фанатам и признался, что записал песню некоторое время назад, однако лишь сейчас решил представить её публике. Как подчеркнул артист, трек может показаться любителям его творчества интересным. В заключении американский исполнитель призвал пользователей социальной сети беречь себя и быть бдительными.Длительность композиции под названием Murder Most Foul составляет 17 минут, а речь в ней идёт об убийстве 35-го президента Соединённых Штатов Америки Джона Кеннеди. В тексте песни автор оставил отсылки к фестивалям Альтамонт, Вудсток и творчеству популярных групп, в частности, The Beatles.