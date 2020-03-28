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«Все дети у нас переживают этот период»: Оксана Самойлова уложила сына спать на кухонном столе

Оксана Самойлова удивила подписчиков непонятным поведением. На размещенном в Instagram видео модель показала, что уложила сына Давида спать на кухонном столе.
«Все дети у нас переживают этот период»: Оксана Самойлова уложила сына спать на кухонном столе

Супруга Джигана не смогла толком объяснить свой поступок, хотя рассказала, что в свое время каждый из ее детей ночевал на кухне. «Вот в таких вот разного рода лежанках», - поделилась Оксана Самойлова и добавила, что наследник не стал исключением. В следующем сюжете знаменитость продемонстрировала роскошную кроватку для сына, представляющую собой карету с резными львами. Избранница рэпера не объяснила, почему малыш в ней не спит. Кроме этого, звездная родительница пожаловалась на тяжелое моральное состояние.

По словам модели, во время карантина справиться с проблемами в семье ей помогает спорт. Происходящую в своей жизни ситуацию Самойлова назвала «непонятной и неприятной», заявив, что не знает, как со всем бороться. Как отметила бизнесвумен, тренировки ее успокаивают.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:11

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