«Все дети у нас переживают этот период»: Оксана Самойлова уложила сына спать на кухонном столе

Супруга Джигана не смогла толком объяснить свой поступок, хотя рассказала, что в свое время каждый из ее детей ночевал на кухне., - поделилась Оксана Самойлова и добавила, что наследник не стал исключением. В следующем сюжете знаменитость продемонстрировала роскошную кроватку для сына, представляющую собой карету с резными львами. Избранница рэпера не объяснила, почему малыш в ней не спит. Кроме этого, звездная родительница пожаловалась на тяжелое моральное состояние.По словам модели, во время карантина справиться с проблемами в семье ей помогает спорт. Происходящую в своей жизни ситуацию Самойлова назвала «непонятной и неприятной», заявив, что не знает, как со всем бороться. Как отметила бизнесвумен, тренировки ее успокаивают.