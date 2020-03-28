Вирусолог Михаил Щелканов рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом людей





Михаил Щелканов считает, что устойчивость иммунитета к коронавирусу можно будет оценить исключительно в лабораторных условиях. При этом медики уверены, что он сохраниться всего на несколько лет и не будет пожизненным. Вирусолог напомнил об успешных испытаниях вакцины, которая в ближайшее время окажется в России. В частности, летом ее могут завезти в страну, но доктор надеется, что она не найдет широкого применения.Михаил Щелканов предположил, что вакцина станет резервной для пациентов из группы риска, например, для пожилых граждан. Однако при развитии худшего сценария ее могут включить в состав сезонных.