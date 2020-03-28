В России за сутки отмечено 228 случаев заражения коронавирусом





В Москве подтверждение получили 114 случаев выявления COVID-19, еще 36 пациентов выявили в Подмосковье. Число смертельных исходов возросло до четырех человек. В Санкт-Петербурге удалось подтвердить статус еще 11 больных, также 8 имели место на Кубани. Новые случаи заражения удалось зафиксировать в Калининградской и Свердловской областях, Татарстане и ряде других регионов России. Первые заболевшие найдены в Костромской и, кроме того, Смоленской областях.В РФ вылечились 50 человек, а летальность составляет около 0,3% по всей стране. Согласно данным DXY и BNO, в мире числится более 607 тысяч больных коронавирусом.