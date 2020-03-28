В России за сутки отмечено 228 случаев заражения коронавирусом
В течение последних суток на территории России отмечены 228 новых случаев обнаружения у граждан коронавируса. Официальные данные предоставляет общественности созданный правительством оперативный штаб, чья цель в противодействии новой инфекции.
В Москве подтверждение получили 114 случаев выявления COVID-19, еще 36 пациентов выявили в Подмосковье. Число смертельных исходов возросло до четырех человек. В Санкт-Петербурге удалось подтвердить статус еще 11 больных, также 8 имели место на Кубани. Новые случаи заражения удалось зафиксировать в Калининградской и Свердловской областях, Татарстане и ряде других регионов России. Первые заболевшие найдены в Костромской и, кроме того, Смоленской областях.
В РФ вылечились 50 человек, а летальность составляет около 0,3% по всей стране. Согласно данным DXY и BNO, в мире числится более 607 тысяч больных коронавирусом.
В Москве подтверждение получили 114 случаев выявления COVID-19, еще 36 пациентов выявили в Подмосковье. Число смертельных исходов возросло до четырех человек. В Санкт-Петербурге удалось подтвердить статус еще 11 больных, также 8 имели место на Кубани. Новые случаи заражения удалось зафиксировать в Калининградской и Свердловской областях, Татарстане и ряде других регионов России. Первые заболевшие найдены в Костромской и, кроме того, Смоленской областях.
В РФ вылечились 50 человек, а летальность составляет около 0,3% по всей стране. Согласно данным DXY и BNO, в мире числится более 607 тысяч больных коронавирусом.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:38