АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

В России за сутки отмечено 228 случаев заражения коронавирусом

В течение последних суток на территории России отмечены 228 новых случаев обнаружения у граждан коронавируса. Официальные данные предоставляет общественности созданный правительством оперативный штаб, чья цель в противодействии новой инфекции.
В России за сутки отмечено 228 случаев заражения коронавирусом

В Москве подтверждение получили 114 случаев выявления COVID-19, еще 36 пациентов выявили в Подмосковье. Число смертельных исходов возросло до четырех человек. В Санкт-Петербурге удалось подтвердить статус еще 11 больных, также 8 имели место на Кубани. Новые случаи заражения удалось зафиксировать в Калининградской и Свердловской областях, Татарстане и ряде других регионов России. Первые заболевшие найдены в Костромской и, кроме того, Смоленской областях.

В РФ вылечились 50 человек, а летальность составляет около 0,3% по всей стране. Согласно данным DXY и BNO, в мире числится более 607 тысяч больных коронавирусом.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Горячие новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Робби Уильямс посвятил Агате Муцениеце песню «Party like a Russian» после новостей о разводе с…
Галкин передал Макаревичу вопрос от Пугачевой: «Смена жен связана с твоим умением…
В России за сутки отмечено 228 случаев заражения…
«Случаются частые споры»: Певица MARUV рассказала о работе с…
«Он ходячий секс»: Отцом сына Олеси Сазыкиной Германа оказался певец…
Ученые определили сроки вымирания животных на…
Дочь Инны Макаровой не отменила съёмки у Малахова из-за смерти…
Правительство рассматривает вопрос об ограничении передвижения по…
УАЗ выпустил самосвал на базе…
«Москва с ума сходит, как всегда»: Владимир Соловьев высказался об аншлаге в продуктовых…
Компания Seat прекращает производство минивэна…
Американские медики показали цифровую модель пораженных коронавирусом…
Расставшаяся с гражданским мужем Мария Порошина одна воспитывает…
Виктория Макарская о ссорах с мужем: «Хотелось дать сковородой по…
Учёные обнаружили у псевдокоралловых змей 10 типов защитного…
Олег Газманов признался, что находится в ужасе после вечеринки с Львом Лещенко и Игорем…
Алена Жигалова поцеловала ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову в грудь во время…
В Казани мошенники продают фальшивые тесты на…
Из-за пандемии коронавируса цены на услуги астролога Василисы Володиной выросли до 300 тысяч…
Huawei обновила прошивку для 30…
Звезды шоу-бизнеса рассказали поклонникам, как провести карантин с…
Тарасова осудила финскую фигуристку Корпи за критику…
Ученые работают над новой методикой лечения…
Анна Исаева удивилась девятибалльным пробкам в Москве во время нерабочей…
Ученые из ESA и NASA зафиксировали странный взрыв на…
Инфекционисты рассказали, можно ли занести COVID-19 в дом на…
«Папа, ку-ку»: Смеющийся сын Курниковой и Иглесиаса Николас растрогал…
Офтальмологи из США назвали новый ранний симптом…
Просмотреть все новости