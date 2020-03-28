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Галкин передал Макаревичу вопрос от Пугачевой: «Смена жен связана с твоим умением готовить?»

Максим Галкин стал гостем программы Андрея Макаревича «Смак». В ходе эфира телеведущий передал коллеге интересный вопрос от супруги Аллы Пугачевой.
Галкин передал Макаревичу вопрос от Пугачевой: «Смена жен связана с твоим умением готовить?»

Муж Примадонны проанонсировал свой поход на передачу артиста, опубликовав пост в Instagram. В комментарии Максим Галкин рассказал поклонникам, что во время съёмок шоу они с музыкантом готовили еду, «принимали на грудь» и ели. Затем юморист призвал общественность не употреблять алкоголь, особенно в кадре, несмотря на хорошую закуску. Комик имел в виду, что после выпитого «его понесло». Также во время беседы с Макаревичем шоумен рассказал некоторые интересные о себе факты. В последнее время ему часто приходят письма с зоны.

В конце передачи Галкин решил пошутить над лидером группы «Машина времени», спросив у него, была ли смена избранниц связана с его прекрасным умением готовить, а также с тем, что Макаревич их этим унижал. Таким образом ведущий передал Макаревичу вопрос от Аллы Пугачевой.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:46

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