Галкин передал Макаревичу вопрос от Пугачевой: «Смена жен связана с твоим умением готовить?»





Муж Примадонны проанонсировал свой поход на передачу артиста, опубликовав пост в Instagram. В комментарии Максим Галкин рассказал поклонникам, что во время съёмок шоу они с музыкантом готовили еду, «принимали на грудь» и ели. Затем юморист призвал общественность не употреблять алкоголь, особенно в кадре, несмотря на хорошую закуску. Комик имел в виду, что после выпитого «его понесло». Также во время беседы с Макаревичем шоумен рассказал некоторые интересные о себе факты. В последнее время ему часто приходят письма с зоны.В конце передачи Галкин решил пошутить над лидером группы «Машина времени», спросив у него, была ли смена избранниц связана с его прекрасным умением готовить, а также с тем, что Макаревич их этим унижал. Таким образом ведущий передал Макаревичу вопрос от Аллы Пугачевой.