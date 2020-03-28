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Ученые определили сроки вымирания животных на Земле

Ученые выяснили сроки, согласно которым на Земле массово вымирали виды животных. Этому способствовали ряд факторов, которые описаны в журнале Nature Communications.

Процесс вымирания жизни на Земле длился с периодичностью в 300-400 тысяч лет. До недавних пор ученые были уверены, что это происходило из-за длительных извержений вулканов, например, в Сибири. Этот процесс начинался синхронно на Северном и Южном полушариях, а также в океане и на суше. Исследование пластов окаменелостей в Австралии и Южной Африке показало, что виды исчезали без привязки к происходящему под водой.

Этот процесс начался на сотни тысяч лет раньше, что привело к уменьшению видов животных на 70%. При этом в океане исчезло около 95% жизни, но вымирание началось немногим позднее. Одной из причин произошедшего эксперты называют разрушение озонового слоя.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:18

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