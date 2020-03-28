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«Он ходячий секс»: Отцом сына Олеси Сазыкиной Германа оказался певец Данко

Олеся Сазыкина заявила, что отцом ее ребенка является певец Данко. Ранее PR-директор отмечала, что родила сына Германа от Андрея Григорьева-Апполонова.
«Он ходячий секс»: Отцом сына Олеси Сазыкиной Германа оказался певец Данко

Ранее солист «Иванушек» был вне себя от ярости, когда бывший менеджер сообщила ему о появлении малыша на свет якобы от него. Однако по результатам ДНК-теста, артист не был отцом наследника Олеси Сазыкиной. Высказываясь о новом родителе своего сына, знаменитость заявила, что от него «воняет сексом». По словам звездной матери, роман с Данко у них возник в начале 2000-х годов и был довольно бурным. В то же время представительница шоу-бизнеса назвала певца ветреным мужчиной, ведь он встречался с другими девушками, пока состоял в отношениях с ней.

Как отметил сам Данко, он всегда считал ребенка экс-возлюбленной своим, из-за чего не понимает, почему раньше она утверждала, что родила сына от Григорьева-Апполонова. Вот только исполнитель настоял на генетической экспертизе и напомнил Сазыкиной, что помогал малышу в финансовом плане. Если результаты покажут, что мальчик не является наследником артиста, он будет требовать с бывшего менеджера деньги.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:24

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