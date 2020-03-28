Правительство рассматривает вопрос об ограничении передвижения по России





Источник сообщает о рассмотрении правительством ужесточения карантинных мер в связи с пандемией коронавируса путем внедрения ограничения передвижения граждан на территории России. Из-за данной ситуации уже были закрыты сообщения с другими странами. Росавиация предлагает сдерживать авиасообщение внутри страны, что касается пассажирских рейсов. Под запрет также могут попасть железнодорожные перевозки.В пресс-службе правительства данные слухи не получают комментариев. С 28 марта на территории России уже началась нерабочая неделя, которая продлится вплоть до 5 апреля.