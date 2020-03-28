«Москва с ума сходит, как всегда»: Владимир Соловьев высказался об аншлаге в продуктовых магазинах





Как отметил журналист, россияне думают, что у коронавируса бывают выходные, из-за чего скупают все продукты в магазинах. Отвечая на пост Соловьева, интернет-пользователи написали, что аншлаг в продуктовых точках наблюдается лишь в больших городах, а люди должны закупаться после рабочей недели. Другие юзеры высказались в комментариях, что это столица «сходит с ума», поскольку в провинции обстановка более спокойная.Президент России подписал указ об объявлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля. Согласно объяснению Путина, данная мера не позволит вирусной инфекции распространиться по всей стране.