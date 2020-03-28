АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

«Москва с ума сходит, как всегда»: Владимир Соловьев высказался об аншлаге в продуктовых магазинах

Владимир Соловьев иронично высказался в связи с аншлагом в российских продуктовых магазинах. Соответствующая публикация появилась на странице телеведущего в Twitter.
«Москва с ума сходит, как всегда»: Владимир Соловьев высказался об аншлаге в продуктовых магазинах

Как отметил журналист, россияне думают, что у коронавируса бывают выходные, из-за чего скупают все продукты в магазинах. Отвечая на пост Соловьева, интернет-пользователи написали, что аншлаг в продуктовых точках наблюдается лишь в больших городах, а люди должны закупаться после рабочей недели. Другие юзеры высказались в комментариях, что это столица «сходит с ума», поскольку в провинции обстановка более спокойная.

Президент России подписал указ об объявлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля. Согласно объяснению Путина, данная мера не позволит вирусной инфекции распространиться по всей стране.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Робби Уильямс посвятил Агате Муцениеце песню «Party like a Russian» после новостей о разводе с…
Галкин передал Макаревичу вопрос от Пугачевой: «Смена жен связана с твоим умением…
В России за сутки отмечено 228 случаев заражения…
«Случаются частые споры»: Певица MARUV рассказала о работе с…
«Он ходячий секс»: Отцом сына Олеси Сазыкиной Германа оказался певец…
Ученые определили сроки вымирания животных на…
Дочь Инны Макаровой не отменила съёмки у Малахова из-за смерти…
Правительство рассматривает вопрос об ограничении передвижения по…
УАЗ выпустил самосвал на базе…
«Москва с ума сходит, как всегда»: Владимир Соловьев высказался об аншлаге в продуктовых…
Компания Seat прекращает производство минивэна…
Американские медики показали цифровую модель пораженных коронавирусом…
Расставшаяся с гражданским мужем Мария Порошина одна воспитывает…
Виктория Макарская о ссорах с мужем: «Хотелось дать сковородой по…
Учёные обнаружили у псевдокоралловых змей 10 типов защитного…
Олег Газманов признался, что находится в ужасе после вечеринки с Львом Лещенко и Игорем…
Алена Жигалова поцеловала ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову в грудь во время…
В Казани мошенники продают фальшивые тесты на…
Из-за пандемии коронавируса цены на услуги астролога Василисы Володиной выросли до 300 тысяч…
Huawei обновила прошивку для 30…
Звезды шоу-бизнеса рассказали поклонникам, как провести карантин с…
Тарасова осудила финскую фигуристку Корпи за критику…
Ученые работают над новой методикой лечения…
Анна Исаева удивилась девятибалльным пробкам в Москве во время нерабочей…
Ученые из ESA и NASA зафиксировали странный взрыв на…
Инфекционисты рассказали, можно ли занести COVID-19 в дом на…
«Папа, ку-ку»: Смеющийся сын Курниковой и Иглесиаса Николас растрогал…
Офтальмологи из США назвали новый ранний симптом…
Просмотреть все новости