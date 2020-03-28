В Росавиации назвали страны, в которых из-за пандемии «застряло» больше всего россиян
Представители Росавиации назвали страны, в которых из-за закрытия границ по причине пандемии «застряло» больше всего россиян. На первом месте списка находится Таиланд, где все еще находится порядка 17 тысяч граждан.
На второй позиции разместилась Индонезия, на территории которой остаются 4 тысячи граждан Российской Федерации. Также большое количество туристов не смогло вылететь домой до начала карантина из стран Южной Америки. За ними в конце месяца вылетит самолет на 524 посадочных места. Из Таиланда и Индонезии «застрявших» пассажиров заберут в течение следующей недели. За ними отправятся воздушные судна «Аэрофлота» и «России».
Кроме того, представители Росавиации сообщили о работе над вопросом доставки граждан РФ с других стран мира. В частности, это относиться к пребывающим в Черногории, Индии, Тунисе, на Маврикии и в других государствах, которые не успели добраться домой из-за закрытия границ по причине быстрого распространения коронавируса.
Ранее же была решена задача с транспортировкой российских граждан с территории Украины в РФ. За ними отправили поезд, состоящий из 18 вагонов, рассчитанный, в общей сложности, на перевозку 800 пассажиров. Он на обратном пути забрал украинских граждан из Москвы в Киев.
На второй позиции разместилась Индонезия, на территории которой остаются 4 тысячи граждан Российской Федерации. Также большое количество туристов не смогло вылететь домой до начала карантина из стран Южной Америки. За ними в конце месяца вылетит самолет на 524 посадочных места. Из Таиланда и Индонезии «застрявших» пассажиров заберут в течение следующей недели. За ними отправятся воздушные судна «Аэрофлота» и «России».
Кроме того, представители Росавиации сообщили о работе над вопросом доставки граждан РФ с других стран мира. В частности, это относиться к пребывающим в Черногории, Индии, Тунисе, на Маврикии и в других государствах, которые не успели добраться домой из-за закрытия границ по причине быстрого распространения коронавируса.
Ранее же была решена задача с транспортировкой российских граждан с территории Украины в РФ. За ними отправили поезд, состоящий из 18 вагонов, рассчитанный, в общей сложности, на перевозку 800 пассажиров. Он на обратном пути забрал украинских граждан из Москвы в Киев.