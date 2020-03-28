Врач Виктор Малеев рассказал, как выходная неделя поможет в борьбе с коронавирусом





Как известно, с 28 марта по 5 апреля в России не будут работать точки скопления большого количества людей, например ТРЦ, рестораны и музеи, кроме аптек и продуктовых магазинов. Виктор Малеев считает, что введение данных правил поможет сократить число заражений коронавирусом, но полностью недуг вряд ли исчезнет. Поэтому после снятия ограничений медик призывает граждан сохранять бдительность и придерживаться правил гигиены, поскольку вероятность заболеть останется. Вирус могут привозить граждане, возвращающиеся из других стран. До сих пор врач не может сказать, достаточно ли будет одной выходной недели для улучшения ситуации.Владимир Путин подписал указ об объявлении новой недели нерабочей с сохранением сотрудниками заработных плат.