В Германии раскритиковали санкции США на фоне пандемии коронавируса





Глава комитета бундестага ФРГ по экономическому развитию и энергетике Клаус Эрнст считает неуместным санкционную политику США в разгар пандемии коронавируса. Политик считает, что своими действиями Соединенные Штаты пытаются в одностороннем порядке навязать свои правила и ставить другие страны в невыгодное положение ради собственного экономического благополучия. По словам эксперта, это еще раз доказывает безответственность американских властей в нестабильный период. В частности, США планируют дипломатическое давление на Саудовскую Аравию и введение ограничений против России. Таким образом страна намерена добиться стабилизации цен на нефть.Стоимость нефти опустилась до минимальных за последние годы позиций на фоне вспышки коронавируса, развала договоренности ОПЕК+ и намерения арабских партнеров нарастить добычу вплоть до 13 млн баррелей в сутки. Все ограничения по разработке месторождений "черного золота" снимаются с 1 апреля.