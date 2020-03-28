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Косметолог Анна Шеверова посоветовала Любови Успенской «сжечь» кожу для улучшения внешнего вида

В последнее время поклонники заметили, что Любовь Успенскую невозможно узнать после ее радикальных экспериментов с внешностью. Косметолог Анна Шеверова порекомендовала певице «сжечь» кожу.
Косметолог Анна Шеверова посоветовала Любови Успенской «сжечь» кожу для улучшения внешнего вида

Способы, за счет которых королева русского шансона поддерживает молодость и красоту, не одобряют ее фанаты. По мнению многих зрителей, Успенская полностью перекроена, а от ее естественности не осталось и следа. После недавнего концерта на Дальнем Востоке публика пришла к выводу, что артистка себя изуродовала. Как отмечали очевидцы, вблизи она выглядит хуже, чем на общем плане. Под глазами у Любови Залмановны видны круги, а лицо оттекшее. «Она даже во время концертов говорит о дочери», - высказался присутствующий на шоу зритель. Многие переживают, что их кумир снова начнет злоупотреблять алкоголем.

Анна Шеверова решила дать несколько советов знаменитости, отметив, что ей подойдет метод «сжигания» кожи, то есть лазерная блефаропластика. По словам профессионального косметолога, исполнительнице следует начать делать данную процедуру с кожей шеи.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:17

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