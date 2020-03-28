Диетолог Ирина Лизун развенчала мифы о пользе имбиря для лечения гриппа
Диетолог Ирина Лизун опровергла устоявшуюся веру россиян о пользе имбиря в борьбе с гриппом. Специалист поделилась информацией о том, как правильно применять этот продукт.
Лизун напомнила, что в Средневековье имбирь применяли во время лечения чумы, поскольку он обладает сильными антисептическими свойствами. Однако в то время задействовали целый комплекс полезных ингредиентов. Имбирь богат витаминами и микроэлементами, но для полезного влияния на организм необходимо употребить не менее 100 грамм этого продукта, что может быть крайне проблематичным. Специалист призывает жевать это растение в небольших количествах, чтобы дезинфицировать ротовую полость.
При борьбе с гриппом корень имбиря повышает иммунитет исключительно при применении с другими средствами.
Лизун напомнила, что в Средневековье имбирь применяли во время лечения чумы, поскольку он обладает сильными антисептическими свойствами. Однако в то время задействовали целый комплекс полезных ингредиентов. Имбирь богат витаминами и микроэлементами, но для полезного влияния на организм необходимо употребить не менее 100 грамм этого продукта, что может быть крайне проблематичным. Специалист призывает жевать это растение в небольших количествах, чтобы дезинфицировать ротовую полость.
При борьбе с гриппом корень имбиря повышает иммунитет исключительно при применении с другими средствами.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:11