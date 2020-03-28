Диетолог Ирина Лизун развенчала мифы о пользе имбиря для лечения гриппа





Лизун напомнила, что в Средневековье имбирь применяли во время лечения чумы, поскольку он обладает сильными антисептическими свойствами. Однако в то время задействовали целый комплекс полезных ингредиентов. Имбирь богат витаминами и микроэлементами, но для полезного влияния на организм необходимо употребить не менее 100 грамм этого продукта, что может быть крайне проблематичным. Специалист призывает жевать это растение в небольших количествах, чтобы дезинфицировать ротовую полость.При борьбе с гриппом корень имбиря повышает иммунитет исключительно при применении с другими средствами.