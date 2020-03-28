В России начали действовать меры по борьбе с коронавирусом





Данные ограничения введены после принятия указа президента страны о нерабочей неделе на фоне ситуации с COVID-19. Она продлится с 28 марта по 5 апреля. В частности, будут закрыты кафе и учреждения общепита, ТРЦ и центры досуга, а в некоторых субъектах страны ограничения распространяются также на религиозные учреждения и передвижение общественного транспорта. Однако работать в штатном режиме продолжат аптеки и продуктовые магазины.Минздрав рекомендует пожилым гражданам и тем, кто страдает от хронических недугов, оставаться дома. В стране уже зарегистрировано 1040 случаев заболевания коронавирусом, согласно данным DXY и BNO.