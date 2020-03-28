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«Пир во время чумы»: Яна Рудковская ответила на нападки хейтеров после показа рубрики с завтраками

Яна Рудковская жестко ответила на нападки хейтеров, которые назвали ее рубрику, посвященную завтракам, «пиром во время чумы». Как отметила продюсер, она не пирует, и не обязана «есть со сковородки».
«Пир во время чумы»: Яна Рудковская ответила на нападки хейтеров после показа рубрики с завтраками

Супруга Евгения Плющенко даже несмотря на сложившуюся в мире ситуацию с пандемией коронавируса не стала менять привычный уклад жизни и продолжила вести одну из своих Instagram-рубрик #рубрикамоизавтраки. В ней музыкальный продюсер размещает фото блюд, которые ей подают к столу утром, уделяя особое внимание сервировке и украшению его композициями из живых цветов. Эти снимки и раньше вызывали у фолловеров знаменитости двоякие чувства, а вынужденный карантин и вовсе начал провоцировать некоторых из них на излишне «едкие» комментарии. Так недавно один из хейтеров назвал очередной завтрак звезды «пиром во время чумы».

Рудковская же не стала отмалчиваться и резко парировала подобный комментарий. Продюсер отметила, что вовсе не пирует, а просто завтракает, и не планирует «есть со сковородки». Кроме того, представительница отечественного шоу-бизнеса заявила, что хейтер, похоже, не в курсе, какой смысл несет процитированная им фраза, и посоветовала комментатору сначала ознакомиться с происхождением выражения. Также, по словам Яны Рудковской, никакой «чумы» у нее нет и отказываться от привычного уклада жизни только потому, что у кого-то она есть, знаменитость не собирается.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:02

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