«Пир во время чумы»: Яна Рудковская ответила на нападки хейтеров после показа рубрики с завтраками

Супруга Евгения Плющенко даже несмотря на сложившуюся в мире ситуацию с пандемией коронавируса не стала менять привычный уклад жизни и продолжила вести одну из своих Instagram-рубрик #рубрикамоизавтраки. В ней музыкальный продюсер размещает фото блюд, которые ей подают к столу утром, уделяя особое внимание сервировке и украшению его композициями из живых цветов. Эти снимки и раньше вызывали у фолловеров знаменитости двоякие чувства, а вынужденный карантин и вовсе начал провоцировать некоторых из них на излишне «едкие» комментарии. Так недавно один из хейтеров назвал очередной завтрак звезды «пиром во время чумы».Рудковская же не стала отмалчиваться и резко парировала подобный комментарий. Продюсер отметила, что вовсе не пирует, а просто завтракает, и не планирует «есть со сковородки». Кроме того, представительница отечественного шоу-бизнеса заявила, что хейтер, похоже, не в курсе, какой смысл несет процитированная им фраза, и посоветовала комментатору сначала ознакомиться с происхождением выражения. Также, по словам Яны Рудковской, никакой «чумы» у нее нет и отказываться от привычного уклада жизни только потому, что у кого-то она есть, знаменитость не собирается.