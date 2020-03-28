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Президент Сербии Александр Вучич заявил о "грабеже" на мировом рынке аппаратов ИВЛ

Александр Вучич сделал заявление о “грабеже” на мировом рынке ИВЛ из-за пандемии коронавируса. В ходе недавнего общения с журналистами глава Сербии указал, что едва смог найти 135 таких устройств для медучреждений страны.
Президент Сербии Александр Вучич заявил о "грабеже" на мировом рынке аппаратов ИВЛ

Как объяснил Вучич, приобретению аппаратов ИВЛ не способствует даже выплата авансов и подписание соответствующих договоров. Эту ситуацию он назвал “грабежом”, поскольку поставщики не идут на подписание контрактов с неустойкой и просто осуществляют возврат средств, когда находят покупателя, готового предложить более высокую цену. По сербским больницам уже успели распределить 135 аппаратов ИВЛ, а в ближайшее время в страну прибудут еще 15 млн защитных масок.

Согласно последним сведениям от местного Минздрава, с диагнозом CoVID-19 числятся 528 граждан. Армия Сербии уже организовала приемные центры для обеспечения изоляции пациентов с легкой формой недуга. С 22 марта в стране действует запрет на передвижение для всех местных жителей с 17.00 до 05.00.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:57

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