Президент Сербии Александр Вучич заявил о "грабеже" на мировом рынке аппаратов ИВЛ





Как объяснил Вучич, приобретению аппаратов ИВЛ не способствует даже выплата авансов и подписание соответствующих договоров. Эту ситуацию он назвал “грабежом”, поскольку поставщики не идут на подписание контрактов с неустойкой и просто осуществляют возврат средств, когда находят покупателя, готового предложить более высокую цену. По сербским больницам уже успели распределить 135 аппаратов ИВЛ, а в ближайшее время в страну прибудут еще 15 млн защитных масок.Согласно последним сведениям от местного Минздрава, с диагнозом CoVID-19 числятся 528 граждан. Армия Сербии уже организовала приемные центры для обеспечения изоляции пациентов с легкой формой недуга. С 22 марта в стране действует запрет на передвижение для всех местных жителей с 17.00 до 05.00.