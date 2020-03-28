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Мария Машкова объяснила, почему живет с семьей в США

В своем микрологе Instagram Мария Машкова написала достаточно большой пост, в котором объяснила, почему она с семьей живет в США, а не в России. Знаменитость призналась, что решила высказаться, так ежедневно ей в директ приходит множество проклятии и вопросов об отце Владимире Машкове.

Мария Машкова объяснила, почему живет с семьей в США


По словам артистки, у них с отцом разные взгляды на жизнь и сложившуюся политическую ситуацию. Мария Машкова благодарна родителю за то, что он ее родил и вырастил такой, какой она есть. Актриса подчеркнула, что все они взрослые люди, поэтому живут своими жизнями. Владимир Машков не из той категории людей, которые будут оплачивать жизнь дочери и внучек за границей. И это делает ему честь, как считает Мария Машкова. Проживание в США - это выбор самой актрисы и ее мужа. Завтра, 29 марта, знаменитость должна была лететь к семье, чтобы провести карантин вместе, но перелеты отменили. Поэтому, артистка пытается сохранять позитивный настрой и концентрирует свое внимание на том, что все родные здоровы.

Дочь режиссера отметила, что она любит Москву, свою работу и друзей в РФ, а муж с 14-летнего возраста проживает в США. Ее супругу сложно понять «правила игры» другой страны. Мария Машкова отметила, что со своим супругом Александром они во многом не похожи. Артистка убеждена, что не нужно иметь одну точку зрения с любимым человеком, но уважать ее необходимо. Она надеется, что люди, пока посидят дома на карантине, станут немного добрее.

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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:50

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