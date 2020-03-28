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«Из реанимации выписали»: Супруга Льва Лещенко Ирина рассказала о состоянии здоровья певца

Супруга Льва Лещенко Ирина рассказала о состоянии здоровья певца. Журналисты узнали, что его уже выписали из реанимации.
«Из реанимации выписали»: Супруга Льва Лещенко Ирина рассказала о состоянии здоровья певца

Четыре дня назад в Сети появилась информация о том, что Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус. Проведенные в больнице тесты на COVID-19 подтвердили данный факт, после чего медицинские работники положили его в реанимацию. Также в стационар определили и супругу певца, ведь в последнее время она больше других контактировала с пациентом.

В пятницу Ирина Лещенко сообщила о состоянии здоровья мужа его коллеге по сцене Игорю Крутому. Избранница знаменитого баритона отправила композитору сообщение, в котором говорилось, что ее супруга «из реанимации выписали» и перевели к ней в палату стационара. Сейчас муж и жена снова вместе, они получают необходимое лечение и придерживаются установленного врачами режима.

Также в СМИ появились данные, что недавно вернувшийся с американских гастролей Лев Лещенко мог заразить коронавирусом и своих коллег по сцене. Дело в том, что несколько недель назад эстрадный певец посетил празднование дня рождения сестры Игоря Крутого Аллы, на котором присутствовали представители отечественного шоу-бизнеса. Никто из находившихся на вечере не обнаружил у себя признаков заражения вирусом, однако у контактировавшего не так давно с Лещенко Игоря Николаева самочувствие ухудшилось. Пока официальных данных о том, является ли причиной его недомогания COVID-19 нет, известно только, что певец был доставлен в больницу.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:29

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