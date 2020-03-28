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«Результат через 3 дня»: Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус после вечеринки у Аллы Крутой

Лера Кудрявцева, как и многие другие знаменитости, присутствовала на вечеринке в честь юбилея Аллы Крутой. В Instagram телеведущая рассказала, что после праздника сдала тест на коронавирус.
«Результат через 3 дня»: Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус после вечеринки у Аллы Крутой

В подписи к новой публикации знаменитость выразила надежду, что результаты анализов окажутся отрицательными. Сейчас Лера Кудрявцева находится на самоизоляции. Кроме этого, она с критикой обрушилась на СМИ, выпускающие скандальные заголовки. Несколько дней назад журналистка назвала жителей России, сидящих дома, "сволочами". В то же время звезда согласилась, что ее ироничное высказывание было не совсем уместным, однако она никого не хотела этим оскорбить. Как написали репортеры, ведущая выступила в адрес своих соотечественников со злобным посланием.

Кудрявцева считает, что сейчас лучше оставаться дома и не выходить на улицу без особой нужды. По ее мнению, в этот сложный период люди должны беречь друг друга. На вечеринке Аллы Крутой находился также Лев Лещенко. У артиста подтвердили коронавирус и он мог заразить других гостей.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:35

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