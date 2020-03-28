«Результат через 3 дня»: Лера Кудрявцева сдала тест на коронавирус после вечеринки у Аллы Крутой





В подписи к новой публикации знаменитость выразила надежду, что результаты анализов окажутся отрицательными. Сейчас Лера Кудрявцева находится на самоизоляции. Кроме этого, она с критикой обрушилась на СМИ, выпускающие скандальные заголовки. Несколько дней назад журналистка назвала жителей России, сидящих дома, "сволочами". В то же время звезда согласилась, что ее ироничное высказывание было не совсем уместным, однако она никого не хотела этим оскорбить. Как написали репортеры, ведущая выступила в адрес своих соотечественников со злобным посланием.Кудрявцева считает, что сейчас лучше оставаться дома и не выходить на улицу без особой нужды. По ее мнению, в этот сложный период люди должны беречь друг друга. На вечеринке Аллы Крутой находился также Лев Лещенко. У артиста подтвердили коронавирус и он мог заразить других гостей.