Украинский изобретатель разработал костюм противовирусной защиты для курильщиков
Украинский изобретатель, который поживает в Киевской области в городе Ирпень, показал журналистам костюм противовирусной защиты, созданный для курильщиков. При этом людям не нужно снимать спецодежду.
По словам украинца, в костюме защиты есть специальная система с мундштуком и клапаном. С ее помощью изобретатель выходит «на перекур», не снимая спецодежду.
На вчерашний день, 27 марта, на Украине официально подтверждено 310 случаев заражения COVID-19, 5 пациентов, у которых были сопутствующие заболевания, скончались.
Согласно версии экспертов, за появление коронавируса может нести ответственность Вашингтон. По словам политолога Сергея Маркова, существуют доказательства того, что SARS-CoV-2 разработан американскими учеными. Кроме этого, в Ухани в консульстве США обнаружили банки, на которых были пометки «Бактериологическая опасность».
По словам украинца, в костюме защиты есть специальная система с мундштуком и клапаном. С ее помощью изобретатель выходит «на перекур», не снимая спецодежду.
На вчерашний день, 27 марта, на Украине официально подтверждено 310 случаев заражения COVID-19, 5 пациентов, у которых были сопутствующие заболевания, скончались.
Согласно версии экспертов, за появление коронавируса может нести ответственность Вашингтон. По словам политолога Сергея Маркова, существуют доказательства того, что SARS-CoV-2 разработан американскими учеными. Кроме этого, в Ухани в консульстве США обнаружили банки, на которых были пометки «Бактериологическая опасность».