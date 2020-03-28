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«Будь мужиком!»: Стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс призвал Филиппа Киркова совершить каминг-аут

Звездный стилист, работавший у Аллы Пугачевой и многих других знаменитостей, призвал Филиппа Киркорова совершить каминг-аут. По словам Джорджа Ровалса, певцу следует «быть мужиком» и иметь смелость сказать правду.
«Будь мужиком!»: Стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс призвал Филиппа Киркова совершить каминг-аут

Стилист, визажист, имиджмейкер и шоумен Джордж Ровалс, работавший с такими звездами, как Тина Тернер, Барбара Брыльска, Саманта Фокс, Роксана Бабаян, Диана Гурцкая и Алла Пугачева, сделал резонансное заявление. По словам дизайнера по прическам, бывший супруг Примадонны является представителем нетрадиционной ориентации. Подобный вывод Ровалс сделал на основе своего опыта работы с представителями шоу-бизнеса, которые не скрывают своих сексуальных предпочтений.

Бывший стилист Пугачевой призвал поклонников звезды отечественной эстрады и ее экс-супруга не верить в искренность их чувств и назвал союз исполнителей фиктивным. По мнению Ровалса, брак артистов был взаимовыгодном предприятием: для Примадонны это стало возможностью обогатиться, а для Филиппа Киркорова – увеличить свою популярность. Пугачева по негласному договору получала половину от заработанного мужем, а тот использовал семейный статус для повышения рейтингов.

Также Джордж Ровалс призвал Киркорова наконец-то перестать скрывать свою природу и совершить каминг-аут. В пример того, как стоит поступить, имиджмейкер привел Элтона Джона, который имел смелость сказать правду и теперь живет открыто. Стилист посоветовал и бывшему мужу Пугачевой поступить таким же образам – «быть мужиком» и не страшиться последствий.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:11

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