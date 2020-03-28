Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов предостерёг москвичей от поездки на дачу

«Это является проблемой. Не стоило этого совершать. Люди не смогут вовремя получить медицинскую помощь, оказываемую в Москве. И к тому же, возвращаясь домой, необходимо будет проходить санитарный кордон, а на данный момент мы не можем знать наверняка, насколько изменить ситуация», — рассказал он.





Ранее стало известно, что президент Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, при этом заработная плата сохраняется. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков утверждает, это вынужденная мера для минимизации контактов между людьми. Георгий Викулов сообщил, что выходные москвичи решили провести на дачах.Викулов добавил, скорость распространения вирусной инфекции зависит от соблюдения карантинного режима, поэтому дальнейшие 2 недели можно считать переломными. «Такие длинные выходные являются промежуточным этапом для выяснения, стоит ли усиливать контроль или нет. Только от людей зависит получится ли контролировать распространение коронавируса. Правительство не сможет нормально работать, если общество игнорирует рекомендации» — заявил Георгий Викулов.