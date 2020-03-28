Индийский эксперт Люк Коутиньо рассказал о способах улучшения здоровья легких





По словам специалиста, симптомы COVID-19 изначально напоминают обычный грипп, но, последствия для организма могут быть непредсказуемыми. Поражаются, в первую очередь, органы дыхания. В результате из-за сгущения слизи затрудняется дыхание. Поэтому Люк Коутиньо говорит о том, что важно избегать накопления продукта секреции и очищать легкие от слизи. Кроме этого, необходимо укреплять иммунитет всеми возможными способами.Индийский эксперт отметил, что слизь выполняет защитную функцию. Во время вдоха вирусы и бактерии задерживаются в легких, поэтому они не проникают дальше в организм. Продукты секреции клеток позже выводятся из тела через насморк, кашель и чиханье. Проблемы начинаются тогда, когда слизи слишком много. Специалист советует делать отвар из семян пажитника, который сможет вывести лишнюю слизь из организма. Но, в этом случае главное знать меру, так как две процедуры в день вполне достаточно. Кроме этого полезным будут глубокие вдохи и упражнения, которые улучшат кровообращение в легких. Лишнюю слизь можно вывести из организма также с помощью ингаляции. Люк Коутиньо посоветовал использовать соленую кипяченую воду для полоскания полости рта.