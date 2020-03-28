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Индийский эксперт Люк Коутиньо рассказал о способах улучшения здоровья легких

В период, когда весь научный мир ищет способы остановить распространение коронавирусной инфекции по миру, Люк Коутиньо рассказал о способах улучшения здоровья легких. Индийский эксперт работает тренером по холистическому способу жизни.

Индийский эксперт Люк Коутиньо рассказал о способах улучшения здоровья легких


По словам специалиста, симптомы COVID-19 изначально напоминают обычный грипп, но, последствия для организма могут быть непредсказуемыми. Поражаются, в первую очередь, органы дыхания. В результате из-за сгущения слизи затрудняется дыхание. Поэтому Люк Коутиньо говорит о том, что важно избегать накопления продукта секреции и очищать легкие от слизи. Кроме этого, необходимо укреплять иммунитет всеми возможными способами.

Индийский эксперт отметил, что слизь выполняет защитную функцию. Во время вдоха вирусы и бактерии задерживаются в легких, поэтому они не проникают дальше в организм. Продукты секреции клеток позже выводятся из тела через насморк, кашель и чиханье. Проблемы начинаются тогда, когда слизи слишком много. Специалист советует делать отвар из семян пажитника, который сможет вывести лишнюю слизь из организма. Но, в этом случае главное знать меру, так как две процедуры в день вполне достаточно. Кроме этого полезным будут глубокие вдохи и упражнения, которые улучшат кровообращение в легких. Лишнюю слизь можно вывести из организма также с помощью ингаляции. Люк Коутиньо посоветовал использовать соленую кипяченую воду для полоскания полости рта.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:00

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