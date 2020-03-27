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Полина Гагарина устроила «обнаженную» фотосессию в честь дня рождения

Полина Гагарина оригинально поздравила саму себя с днем рождения. Для этого знаменитость устроила «обнаженную» фотосессию, кадр из которой опубликовала в Instagram, отметив, что 33 – «красивая цифра».

Популярная певица и мать двоих детей Полина Гагарина сегодня отмечает свое 33-летие. В честь этого значимого события артистка решила опубликовать в Instagram пост со словами благодарности в адрес того, что есть в ее жизни, и что делает ее счастливой. Звезда «Евровидения» призналась в любви всему, что имеет, а также пожелал друзьям, близким и поклонникам здоровья. Как заметила сама знаменитость, в нынешнее время - это наиболее актуально.

Кроме поздравлений в адрес себя и пожеланий окружающим, Полина Гагарина также решила порадовать фолловеров новым откровенным снимком. В честь дня рождения звезда эстрады сделала «обнаженную» фотосессию, кадр из которой и прикрепила к посту. На снимке певица позировала с оголенными плечами, а ее шею украшала тонкая цепочка.

Как отметила сама именинница, и подтвердили ее многочисленные поклонники, 33 – это «красивая цифра». Фанаты обратили внимание на то, что Гагарина не выглядит на свой возраст и ей повезло с «моложавой» внешностью, а также пожелали любимице всегда оставаться такой же светлой, позитивной и «самой лучшей».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 21:30

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