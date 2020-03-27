Актриса Таисия Вилкова вышла замуж за Семена Серзина

Российская актриса театра, кино и дубляжа Таисия Вилкова решила, даже несмотря на сложившуюся в мире ситуацию с пандемией коронавируса, не откладывать ранее запланированную свадьбу. Артистка и ее избранник, 32-летний Семен Серзин, устроили скромное торжество по случаю создания новой ячейки общества, при этом придерживаясь всех необходимых в период рекомендуемой самоизоляции правил безопасности.Звезда сериала «Гоголь» и исполнитель роли рок-музыканта Николая Михайлова в фильме «Лето» пока не спешат с публикацией серий свадебных фото на своих страницах в Instagram, однако их коллега по сцене Марина Василевская уже поделилась сюжетом с бракосочетания. На снимке, размещенном в ее аккаунте, влюбленные позируют в традиционных праздничных нарядах и медицинских масках, которые в свете последних событий стали необходимым атрибутом визита в любое общественное место.