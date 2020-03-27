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Актриса Таисия Вилкова вышла замуж за Семена Серзина

Актриса Таисия Вилкова вышла замуж за коллегу по сцене Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу, придерживаясь всех правил безопасности при карантине: даже для фото влюбленные позировали в масках.
Актриса Таисия Вилкова вышла замуж за Семена Серзина

Российская актриса театра, кино и дубляжа Таисия Вилкова решила, даже несмотря на сложившуюся в мире ситуацию с пандемией коронавируса, не откладывать ранее запланированную свадьбу. Артистка и ее избранник, 32-летний Семен Серзин, устроили скромное торжество по случаю создания новой ячейки общества, при этом придерживаясь всех необходимых в период рекомендуемой самоизоляции правил безопасности.

Звезда сериала «Гоголь» и исполнитель роли рок-музыканта Николая Михайлова в фильме «Лето» пока не спешат с публикацией серий свадебных фото на своих страницах в Instagram, однако их коллега по сцене Марина Василевская уже поделилась сюжетом с бракосочетания. На снимке, размещенном в ее аккаунте, влюбленные позируют в традиционных праздничных нарядах и медицинских масках, которые в свете последних событий стали необходимым атрибутом визита в любое общественное место.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 22:00

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