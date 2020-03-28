АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Алек Болдуин рассказал, что они с женой при детях не говорят о COVID-19

Голливудский актер Алек Болдуин признался, что он не говорит с супругой о COVID-19 при детях. Если знаменитость и Хилария Болдуин хотят обсудить последние новости о коронавирусной инфекции в мире, они просто выходят в другую комнату.

Алек Болдуин рассказал, что они с женой при детях не говорят о COVID-19


61-летний актер убежден, что не нужно «заражать страхом» детей. По словам супруги Алека Болдуина, их наследники уже достаточно взрослые, чтобы осознать, что что-то происходит в мире, но в подробности их пара посвящать не намерена. До того момента, пока актер и его жена не показывают свое напряжение, дети живут своей обычной жизнью.

В США, как и во многих странах, строгий карантин. Голливудские знаменитости вынуждены сидеть дома. Поэтому, актер решил пообщаться со своими поклонниками с помощью видеосвязи. Супруги поделились с фолловерами своими мыслями по поводу распространения COVID-19 и опытом, как уберечь детей от негативной информации.

Алек и Хилария Болдуины воспитывают четверых наследников. Также у номинанта на «Оскар» есть взрослая дочь Айрленд Элис, которую ему родила Ким Бейсингер.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алек Болдуин рассказал, что они с женой при детях не говорят о…
Долгожданный Skoda Karoq в базовой комплектации уже доступен для заказа на…
Коронавирус в Италии: Что реально происходит в стране с самой большой смертностью от…
Ученые обнаружили связь между цветом волос и продолжительностью…
Модель «Playboy» Мария Лиман ищет «храброго красавчика» для спасения от тоски на…
На Украине тело умершего от COVID-19 человека выбросили на улицу в…
Актриса Таисия Вилкова вышла замуж за Семена…
Полина Гагарина устроила «обнаженную» фотосессию в честь дня…
Поклонники Анастасии Заворотнюк узнали, что семья защищает актрису от…
Эмин: «Если ребенок обнаглел, его нужно поставить на…
«Запасы еды закончатся до понедельника»: Застрявшая в Боливии россиянка рассказала об ужасах…
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель доставочным…
Светлана Лобода ушла на самоизоляцию вместе с детьми и их…
Простой дизайн и мощная начинка: Honor 30S рассекретили за три дня до…
«Больные люди»: Лолита высказалась по поводу не соблюдающих карантин…
Тайный кавалер подарил Анастасии Волочковой розу из туалетной…
Huawei P40 Pro оказался самым медленным флагманом 2020…
Ольга Гобозова: «Не дай Бог, с нами что-то случится, и я не услышу голос…
Во время съемок «Привет, Андрей!» у Льва Лещенко случился затяжной приступ…
Участники проекта "Дом-2" Денис Мокроусов и Алена Рапунцель устроили потасовку на Лобном…
Экс-вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал Евросоюз «гнездом змей и шакалов» из-за ситуации с…
Священнослужители рассказали о правилах ношения нательного…
В Индии русских туристов выгоняют из отелей и обвиняют в распространении…
Мать Игоря Крутого оказалась в группе риска из-за вечеринки с участием Льва…
Эксперт рассказал, можно ли заразиться COVID-19 через…
«Вышла случайность»: Тест Александра Збруева на коронавирус оказался…
Укупник не сдавал тест на коронавирус после съемок с зараженным…
Минздрав России обновил список рекомендаций по лечению…
Просмотреть все новости