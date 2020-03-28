Алек Болдуин рассказал, что они с женой при детях не говорят о COVID-19
Голливудский актер Алек Болдуин признался, что он не говорит с супругой о COVID-19 при детях. Если знаменитость и Хилария Болдуин хотят обсудить последние новости о коронавирусной инфекции в мире, они просто выходят в другую комнату.
61-летний актер убежден, что не нужно «заражать страхом» детей. По словам супруги Алека Болдуина, их наследники уже достаточно взрослые, чтобы осознать, что что-то происходит в мире, но в подробности их пара посвящать не намерена. До того момента, пока актер и его жена не показывают свое напряжение, дети живут своей обычной жизнью.
В США, как и во многих странах, строгий карантин. Голливудские знаменитости вынуждены сидеть дома. Поэтому, актер решил пообщаться со своими поклонниками с помощью видеосвязи. Супруги поделились с фолловерами своими мыслями по поводу распространения COVID-19 и опытом, как уберечь детей от негативной информации.
Алек и Хилария Болдуины воспитывают четверых наследников. Также у номинанта на «Оскар» есть взрослая дочь Айрленд Элис, которую ему родила Ким Бейсингер.
61-летний актер убежден, что не нужно «заражать страхом» детей. По словам супруги Алека Болдуина, их наследники уже достаточно взрослые, чтобы осознать, что что-то происходит в мире, но в подробности их пара посвящать не намерена. До того момента, пока актер и его жена не показывают свое напряжение, дети живут своей обычной жизнью.
В США, как и во многих странах, строгий карантин. Голливудские знаменитости вынуждены сидеть дома. Поэтому, актер решил пообщаться со своими поклонниками с помощью видеосвязи. Супруги поделились с фолловерами своими мыслями по поводу распространения COVID-19 и опытом, как уберечь детей от негативной информации.
Алек и Хилария Болдуины воспитывают четверых наследников. Также у номинанта на «Оскар» есть взрослая дочь Айрленд Элис, которую ему родила Ким Бейсингер.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 03:00