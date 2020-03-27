Поклонники Анастасии Заворотнюк узнали, что семья защищает актрису от коронавируса





Летом 2019 года все СМИ сообщали, что Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием. О её точном диагнозе до сих пор неизвестно, однако, согласно неофициальной информации, у звезды рак головного мозга. На данный момент актриса входит в зону повышенного риска из-за коронавируса.Конечно, поклонники артистки, переживающие за её состояние здоровья, отметив вероятную угрозу для Заворотнюк со стороны вирусного заболевания. По этой причине они уточнили у дочери актрисы, находящейся на постоянной связи с фанатами,как себя чувствует знаменитость. Анна Заворотнюк решила успокоить всех и сообщила, что семья старается оберегать маму от коронавируса. Молодая особа дала понять, что не стоит беспокоиться: «Мы очень надежно ее защищаем».