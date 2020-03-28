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Долгожданный Skoda Karoq в базовой комплектации уже доступен для заказа на Ставрополье

Компания Skoda Auto официально заявила о старте продаж долгожданного для большого числа отечественных автомобилистов кроссовера Skoda Karoq. Новыенький кросс-компакт теперь доступен для заказа в представительстве чешской марки в Минеральных водах, правда пока только в базовой комплектации с приставкой Active в названии.

Сообщается, что комплектация Skoda Karoq Active построена на базе бензиновой «турбочетверки» с рабочим объемом 1,4 литра, которая работает в паре с 8-ступенчатой АКПП. Стоимость этой версии составляет 1 387 000 рублей. Кроссовер с такими характеристиками способен развивать до 199 км/ч максимальной скорости, демонстрируя весьма пристойную разгонную динамику – на уровне 8,8 секунд до «первой сотни». В то же время двигатель предлагает неплохую экономичность – 6,3 литра топлива на 100 километров пробега в смешанном цикле.

Базовая конфигурация Skoda Karoq включает в себя кондиционер, четыре подушки безопасности, систему ESC, аудиосистему на 8 динамиков, а также систему помощи водителю при подъеме в гору. Трехспицевый руль отделан кожей, на нем расположились элементы управления телефоном и радио. Порадует владельцев и наличие обогрева передних сидений с наружными зеркалами. На выбор покупателям будет доступно восемь различных цветов кузова автомобиля.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 02:00

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