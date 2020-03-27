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Эмин: «Если ребенок обнаглел, его нужно поставить на место»

Певец Эмин рассказал ведущей Регине Тодоренко, что считает себя строгим, но справедливым родителем. У артиста четверо детей и он придерживается убеждения, что «обнаглевшего ребенка нужно поставить на место».

Эмин: «Если ребенок обнаглел, его нужно поставить на место»


В первом браке с Лейлой Алиевой у Эмина Агаларова родились сыновья и дочь, а вторая супруга Алена Гаврилова подарила певцу девочку. Артист активно участвует в воспитании своих наследников и практически каждую неделю летает к детям от первого брака. По словам Эмина, его экс-супруга немного разбаловала наследников и азербайджанскому исполнителю все сложнее отказывать им в прихотях. Многодетный отец пытается донести сыновьям, что для мужчины важно найти собственный путь и быть успешным в своем деле. В пример он ставит своих родителей и себя. Как отметил Эмин, отношения с деньгами у детей от первого брака сложные, но он не хочет быть плохим отцом и все им запрещать. Звезда просто старается разговаривать и находить общие решение по поводу приобретения того или иного предмета.

Эмин Агаларов боится, чтобы его наследники не стали «потребителями». Поэтому артист убежден, что если его сыновья или дочери «обнаглеют», то он «поставит их на место».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:57

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