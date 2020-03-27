«Запасы еды закончатся до понедельника»: Застрявшая в Боливии россиянка рассказала об ужасах карантина
Застрявшая в закрытой на карантин Боливии россиянка Виктория Крючкова рассказал о том, как живет латиноамериканская страна в условиях пандемии. Как оказалось, иностранцы здесь лишены возможности выходить на улицу, местным жителям разрешается покидать свое жилье лишь в определенные часы и дни, в противном случае власти грозят тюрьмой. При этом, отмечает она, запасы еды на исходе.
С самого начала, утверждает Крючкова, у людей была возможность выходить на улицу примерно до пяти часов. Позднее это время сократили до трех часов, но в последние дни ситуация изменилась еще больше – теперь выйти из дома можно лишь за продуктами. Более того, такие «продовольственные походы» разрешены лишь по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться домой граждане должны не позднее полудня. В то же время, добавляет россиянка, она живет в очень маленьком городе Уюни, где в полной мере не работает даже рынок и есть всего несколько магазинов, поэтому порой с поиском провизии возникают серьезные проблемы.
По словам Виктории, ситуация усугублена еще и тем фактом, что в ее доме нет холодильника, а потому закупить еду с запасом она просто не может. Более того, в стране введены ограничения на покупку продовольствия. «В последние три дня мы вообще не можем купить еду. Куда ни пойдем – все закрыто. А военные и полицейские все время выгоняют домой. Я вчера выходила на улицу, меня снова начали отправлять домой, угрожая, что в противном случае заберут в тюрьму», -рассказала россиянка Федеральному агентству новостей.
С самого начала, утверждает Крючкова, у людей была возможность выходить на улицу примерно до пяти часов. Позднее это время сократили до трех часов, но в последние дни ситуация изменилась еще больше – теперь выйти из дома можно лишь за продуктами. Более того, такие «продовольственные походы» разрешены лишь по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться домой граждане должны не позднее полудня. В то же время, добавляет россиянка, она живет в очень маленьком городе Уюни, где в полной мере не работает даже рынок и есть всего несколько магазинов, поэтому порой с поиском провизии возникают серьезные проблемы.
По словам Виктории, ситуация усугублена еще и тем фактом, что в ее доме нет холодильника, а потому закупить еду с запасом она просто не может. Более того, в стране введены ограничения на покупку продовольствия. «В последние три дня мы вообще не можем купить еду. Куда ни пойдем – все закрыто. А военные и полицейские все время выгоняют домой. Я вчера выходила на улицу, меня снова начали отправлять домой, угрожая, что в противном случае заберут в тюрьму», -рассказала россиянка Федеральному агентству новостей.
В мире
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:41