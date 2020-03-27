АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.96 USD 78.72
Курс валют на 27.03.2020

«Запасы еды закончатся до понедельника»: Застрявшая в Боливии россиянка рассказала об ужасах карантина

Застрявшая в закрытой на карантин Боливии россиянка Виктория Крючкова рассказал о том, как живет латиноамериканская страна в условиях пандемии. Как оказалось, иностранцы здесь лишены возможности выходить на улицу, местным жителям разрешается покидать свое жилье лишь в определенные часы и дни, в противном случае власти грозят тюрьмой. При этом, отмечает она, запасы еды на исходе.
«Запасы еды закончатся до понедельника»: Застрявшая в Боливии россиянка рассказала об ужасах карантина

С самого начала, утверждает Крючкова, у людей была возможность выходить на улицу примерно до пяти часов. Позднее это время сократили до трех часов, но в последние дни ситуация изменилась еще больше – теперь выйти из дома можно лишь за продуктами. Более того, такие «продовольственные походы» разрешены лишь по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться домой граждане должны не позднее полудня. В то же время, добавляет россиянка, она живет в очень маленьком городе Уюни, где в полной мере не работает даже рынок и есть всего несколько магазинов, поэтому порой с поиском провизии возникают серьезные проблемы.

По словам Виктории, ситуация усугублена еще и тем фактом, что в ее доме нет холодильника, а потому закупить еду с запасом она просто не может. Более того, в стране введены ограничения на покупку продовольствия. «В последние три дня мы вообще не можем купить еду. Куда ни пойдем – все закрыто. А военные и полицейские все время выгоняют домой. Я вчера выходила на улицу, меня снова начали отправлять домой, угрожая, что в противном случае заберут в тюрьму», -рассказала россиянка Федеральному агентству новостей.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники Анастасии Заворотнюк узнали, что семья защищает актрису от…
Эмин: «Если ребенок обнаглел, его нужно поставить на…
«Запасы еды закончатся до понедельника»: Застрявшая в Боливии россиянка рассказала об ужасах…
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель доставочным…
Светлана Лобода ушла на самоизоляцию вместе с детьми и их…
Простой дизайн и мощная начинка: Honor 30S рассекретили за три дня до…
«Больные люди»: Лолита высказалась по поводу не соблюдающих карантин…
Тайный кавалер подарил Анастасии Волочковой розу из туалетной…
Huawei P40 Pro оказался самым медленным флагманом 2020…
Ольга Гобозова: «Не дай Бог, с нами что-то случится, и я не услышу голос…
Во время съемок «Привет, Андрей!» у Льва Лещенко случился затяжной приступ…
Участники проекта "Дом-2" Денис Мокроусов и Алена Рапунцель устроили потасовку на Лобном…
Экс-вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал Евросоюз «гнездом змей и шакалов» из-за ситуации с…
Священнослужители рассказали о правилах ношения нательного…
В Индии русских туристов выгоняют из отелей и обвиняют в распространении…
Мать Игоря Крутого оказалась в группе риска из-за вечеринки с участием Льва…
Эксперт рассказал, можно ли заразиться COVID-19 через…
«Вышла случайность»: Тест Александра Збруева на коронавирус оказался…
Укупник не сдавал тест на коронавирус после съемок с зараженным…
Минздрав России обновил список рекомендаций по лечению…
В Сети появились фотографии, подтверждающие измену Эмбер Херд с Илоном…
«Боязно»: Дима Билан объяснил свое нежелание посещать…
Минздрав РФ: Коронавирус повышает риск летального исхода у матери при родах или…
«У нас все прекрасно»: Николай Басков не переживает из-за…
Певец Эмин Агаларов контролирует переписку супруги Алены Гавриловой в…
В Россию привезли дизельную версию роскошного внедорожника Bentley…
Почти 800 жителей Испании погибли от коронавируса за последние…
Volkswagen продолжает маскировать электрический кроссовер ID.4 под…
Просмотреть все новости