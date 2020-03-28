Коронавирус в Италии: Что реально происходит в стране с самой большой смертностью от COVID-19





Как сообщает «Рамблер», на данный момент в Италии зарегистрировано свыше 80 тысяч человек, заразившихся COVID-19, что является третьим показателем в мире после США и Китая. При этом, с февраля месяца власти страны проводят массовое тестирование населения, в то время как многие другие европейские страны делают анализы лишь выборочно и по показаниям. Не исключено, что при массовом тестировании похожие результаты показали бы и ближайшие к Италии Германия, Франция, Испания. Что же касается количества жителей Италии, которые умерли от коронавирусной инфекции, то оно, по официальной информации составляет 8215 человек, что на данный момент является самым высоким показателем в мире. Впрочем, большинство из жертв COVID-19 – люди пожилого возраста, имеющие хронические заболевания. Здесь важно напомнить, что Италия одна из самых старых наций на планете благодаря высокой продолжительности жизни в этой стране.К несчастью, сегодня итальянским врачам нередко приходится делать выбор и спасать жизни тех пациентов, чьи шансы на выживание выше, поскольку аппаратов ИВЛ, которые критически важны при тяжелом течении заболевания, в стране попросту не хватает. Столкнулись итальянцы и с недостатком медицинского персонала, поэтому местные медики работают едва ли не в круглосуточном режиме.На данный момент на Аппенинах действует строжайший карантин, в рамках которого запрещены любые развлечения и бесцельные прогулки по улице. Все заведения общепита, парки, музеи и прочие организации закрыты. Теоретически местные жители могут выйти в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, но даже в этом случае власти всех городов настоятельно рекомендуют людям оставаться дома и воспользоваться услугами служб доставки.