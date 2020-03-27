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Светлана Лобода ушла на самоизоляцию вместе с детьми и их нянями

После госпитализации Тилля Линдеманна, которому диагностировали коронавирус, поклонники Светланы Лободы всерьёз обеспокоились её здоровьем. Уже давно паре приписывают роман, а некоторые считают, что дочь артистки от певца.

На данный момент Тилль Линдеманн пребывает в немецкой клинике. В больницу его доставили с подозрением на пневмонию, однако позже подтвердилось наличие коронавируса. Позже стало понятно, что он заразился во время гастрольного тура группы по Европе. Уже давно поклонники говорят о тайном романе между звездами.

Ходят слухи, что артисты познакомились во время фестиваля «Жара» в Баку, между ними вспыхнули чувства и в итоге на свет появилась младшая дочь исполнительницы Тильда. Однако знаменитости до сих не намерены подтверждать либо опровергать эту информацию. Фанаты Светланы Лободы переживают за своего кумира, поскольку при близком контакте она находится в зоне риска. Инсайдеры, приближенные к исполнительнице, отметили, что она вместе с детьми пребывает на самоизоляции с первых дней пандемии. Позднее в своём микроблоге артистка отметила, что сама решила уйти на карантин и призвала всех беречь своё здоровье.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:25

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