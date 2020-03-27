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Простой дизайн и мощная начинка: Honor 30S рассекретили за три дня до презентации

Новый смартфон Honor 30S, который должен стать первым устройством бренда с фирменным процессором Huawei Kirin 820, будет официально представлен широкой публике уже через три дня. Однако в Сети уже появились первые изображения гаджета и некоторые подробности о его характеристиках.
Простой дизайн и мощная начинка: Honor 30S рассекретили за три дня до презентации

Как видно по опубликованным снимкам смартфона, он отличается боковым расположением сканера отпечатков пальцев. В целом же дизайн гаджета ничем не выделяется на фоне конкурентов и выглядит точно таким же, как и у большинства других устройств, вышедших в 2020 году: прямоугольный модуль основных камер, фронтальный фотодатчик в отверстии в дисплее. Корпус устройства будет выполнен как минимум в двух цветах: черном и зеленом. Кроме того, стало известно, что максимальное разрешение основной камеры Honor 30S составит 64 Мп, при этом она сможет обеспечить пользователю оптический трехкратный зум.

На другом рекламном изображении новинки присутствует информация о том, что она поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Ватт. Принимая во внимание, что точно такую же технологию поддерживают смартфоны Huawei P40 Lite, можно сделать предположение, что она станет основной «фишкой» многих смартфонов китайского техногиганта в нынешнем году, в том числе весьма доступных экземпляров.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:18

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