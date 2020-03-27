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Ольга Гобозова: «Не дай Бог, с нами что-то случится, и я не услышу голос Саши…»

Мать экс-участника и шоумена Александра Гобозова Ольга вышла на связь с журналистами и рассказала, как сильно скучает по сыну. Более 6 месяцев мужчина не выходит с родными на связь, она сильно переживает, что с ней или ее мужем что-то случится, и они просто не успеют пообщаться с сыном.
Ольга Гобозова: «Не дай Бог, с нами что-то случится, и я не услышу голос Саши…»

Ольга Гобозова рассказала, что не видела сына, даже не смогла пообщаться с ним после того, как мужчина заявил, чтобы его никто не трогал. Экс-возлюбленная бывшего проектанта Алиана Гобозова успокаивает мать шоумена, что он должен сам взять на себя ответственность, но материнское сердце не успокаивается. На данный момент в Ставрополье введен карантин в связи с коронавирусом, отмечает женщина, и она очень боится, что с ними может что-то случиться, а Александр так и не успеет пообщаться с родными.

Ольга Гобозова добавила, она мечтает о том, чтобы сын обнял ее и сказал, что они вместе, женщина сильно скучает по его рукам. Несколько месяцев назад после съемок в программе "Бородина против Бузовой" мама шоумена отправилась на квартиру, где он жил с друзьями, там она нашла вещи Александра Гобозова документы, хотела забрать, но ребята отговорили ее, так как без нужных вещей экс-участник проекта "Дом-2" просто не смог бы добраться до родных.

Однако вещи Ольга Гобозова решила передать своей хорошей знакомой. Затем подруга позвонила, отметила женщина, и сказала, что Александр Гобозов чувствует себя хорошо, глаза у него блестят, он не был пьян, хорошо одет и выглядит счастливым. Алиана Гобозова тоже продолжает общаться с родственниками отца своего сына, недавно она, по словам матери шоумена, собиралась в гости, но пандемия в России и мире внесла свои коррективы в планы певицы.

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Добавил: Joker Сегодня, 19:45

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