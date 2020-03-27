«Больные люди»: Лолита высказалась по поводу не соблюдающих карантин граждан

Милявская призналась, что она и коллектив решили соблюдать карантин намного раньше, чем это было объявлено необходимой мерой для замедления темпов распространения пандемии. Как заявила звезда, это было осознанное решение, целью которого является забота о родных и близких. Тех же, кто даже после объявления о необходимости самоизоляции продолжает вести привычный образ жизни и бродит по улицам без видимой на то необходимости, можно назвать «больными людьми». Певица считает, что к ним необходимо применять «суровые меры»: например, вводить систему штрафов, как это уже практикуется в некоторых европейских странах.Также Лолита Милявская рассказала, чем занимается в период карантина. Как оказалось, скучать звезде отечественной эстрады не приходится, ведь дома есть чем заняться. Певица уже успела «разобрать барахло», которое скопилось у нее за последние шесть пять лет, и на уборку которого раньше не хватало времени, а также радует поклонников выступлениями на радио и общением в Сети.