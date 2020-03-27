Участники проекта "Дом-2" Денис Мокроусов и Алена Рапунцель устроили потасовку на Лобном месте





На Лобном месте между экс-влюбленными произошла очередная ссора. Телеведущие снова постарались выяснить, что именно произошло между молодыми людьми, но затея провалилась. Алена Рапунцель заявила, что Денису Мокроусову не место на проекте "Дом-2", ведь подходящую девушку он себе там не найдет.Подобные выражения сильно задели молодого человека, он оттолкнул Рапунцель-младшую, а молодая мамочка в ответ дала ему пощечину, после чего началась потасовка. Коллеги проектантов не остались в стороне и развели их по сторонам, но ссора между бывшими влюбленными продолжилась.