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Участники проекта "Дом-2" Денис Мокроусов и Алена Рапунцель устроили потасовку на Лобном месте

Участники проекта "Дом-2" Денис Мокроусов и Алена Рапунцель устроили потасовку на Лобном месте. Молодые люди только недавно разорвали свои отношения, и теперь молодая мамочка не хочет видеть экс-избранника в Периметре.
Участники проекта "Дом-2" Денис Мокроусов и Алена Рапунцель устроили потасовку на Лобном месте

На Лобном месте между экс-влюбленными произошла очередная ссора. Телеведущие снова постарались выяснить, что именно произошло между молодыми людьми, но затея провалилась. Алена Рапунцель заявила, что Денису Мокроусову не место на проекте "Дом-2", ведь подходящую девушку он себе там не найдет.

Подобные выражения сильно задели молодого человека, он оттолкнул Рапунцель-младшую, а молодая мамочка в ответ дала ему пощечину, после чего началась потасовка. Коллеги проектантов не остались в стороне и развели их по сторонам, но ссора между бывшими влюбленными продолжилась.

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Добавил: Joker Сегодня, 19:34

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